In attesa di poter ascoltare il grande Mogol, la ricca programmazione di Porto Rotondo propone un imperdibile concerto in programma questa sera, martedì 18 luglio, alle 21.30 in un luogo simbolo del borgo gallurese, il Teatro Mario Ceroli.

Protagonista un gruppo prestigioso di una delle istituzioni di alta cultura di maggiore importanza a livello nazionale, Il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, presieduto da Ivano Iai e diretto da Mariano Meloni, fucina di grandi talenti diventati artisti affermati nel panorama concertistico internazionale.

A debuttare nel gioiello del Maestro scultore, ancora oggi attivo con imponenti lavori e preziose opere lignee e in vetro, e che in passato ha ospitato grandi nomi della musica accademica, da Uto Ughi a Giovanni Allevi fino a musicisti eclettici del calibro di Stefano Bollani e Mattew Lee, sarà l’orchestra di flauti della celebre scuola musicale del capoluogo turritano, “I Sileni”, diretta dal virtuoso Tony Chessa, un ensemble spettacolare composto da giovani prodigi e da concertisti in erba ma già avviati verso una brillante carriera.

Ad esibirsi sul palco dell’anfiteatro, edificato quasi trent’anni fa dal Comune di Olbia prendendo a modello le antiche costruzioni romane, i migliori talenti dell’Istituto sassarese: Letizia Pirino, Vanna Sanna, Luigi Pinna, Nicola Roggio, Matteo Sechi, Martina Porcheddu, Aurora Bellu, Martina Manca ed Eleonora Denegri.

In programma pagine celeberrime e universalmente note della musica classica come l’Ouverture da “Le Nozze di Figaro” di Mozart e la rielaborazione del poema sinfonica “La Moldava” di Smetana: il compositore si ispirò alle tradizioni popolari slave per comporre il tema principale dell’opera, traendo spunto anche dalle melodie del patrimonio musicale ebreo ashkenazita.

Non a caso il tema del Ballo di Mantova fu scelto dai padri fondatori dello Stato d'Israele, nel maggio 1948, come inno nazionale.

Si racconta che alcuni dei protagonisti di quelle vicende storiche, riuniti in un albergo di Tel Aviv, udirono proprio, da una finestra, le note di questo motivo musicale.

L'evento, parte integrante del programma Portorotondo Life organizzato dal Consorzio di Portorotondo, sarà ad ingresso libero e gratuito ed è allestito dall'Associazione Giovani Portorotondo diretta dall'avvocato Sergio Deiana con il sostegno di Regione Sarda, Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio e Comune di Olbia.

L’ingresso è libero e gratuito.

L.P.

© Riproduzione riservata