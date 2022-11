"Lo sguardo esterno", il corto di Peter Marcias, sarà in concorso alla 40esima edizione del Torino Film Festival 2022 in programma dal 25 novembre al 3 dicembre. Sarà proiettato in anteprima mondiale il 29 novembre.

Scritto e diretto dal regista di Oristano, è stato girato in Sardegna tra gli affascinanti scenari dell'oristanese, a San Salvatore di Sinis, a San Giovanni di Sinis e Bosa, nel sassarese ad Alghero, nel nuorese a Posada e San Giovanni di Posada, in Gallura sull'isola di Tavolara, e al sud a Siliqua e Cagliari, al parco di Molentargius-Saline.

Realizzato in collaborazione con Ultima Onda Produzioni e Società Umanitaria, è il punto di arrivo di "Viaggio in Sardegna", progetto espositivo della Fondazione di Sardegna declinato nel tempo attraverso arti figurative e visive.

La protagonista del corto è una regista novantenne che sta girando un documentario incentrato su due artisti che hanno lasciato un segno nell'Isola. Parte così dai ritratti della Sardegna del pittore Gaston Vuillier e gli scatti del fotografo Vittorio Alinari.

"Da qui, in un dialogo tra passato e presente, alle suggestioni evocate dalle fotografie di Paolo Ventura per restituire fascino e bellezza tra sguardi itineranti e ricordi in bianconero e i colori della fantasia", racconta Marcias.

Nel cast del film svettano Elena Cotta, Emilio Puggioni e Daniel Dwerryhouse, il danzatore Luca Cappai e il fotografo e il pittore Ventura. Il documentario e la finzione si intrecciano nella pellicola e la presenza di Elena Cotta ha permesso al regista oristanese di lavorare su “stati d'animo e suggestioni”.

(Unioneonline/v.f.)

