Sono passati nove anni da quando è morto Little Tony, artista mai dimenticato, l’eterno ragazzo col ciuffo che negli anni Cinquanta ha sdoganato anche un nuovo look e non solo la musica.

In attesa che l’anno prossimo venga ricordato il decennale della scomparsa, partono già nel 2022 le prime iniziative e tra queste l’intitolazione al cantante di una piazza nel Comune di Tivoli, cittadina in provincia di Roma in cui era nato il 9 febbraio 1941.

E la Little Tony Family ha già preparato uno spettacolo teatrale, che girerà tutta Italia, dal titolo "Una vita a tempo di rock" e che ripercorrerà tutta la vita di Antonio Ciacci, il vero nome dell’artista.

"Era una persona autentica, coerente nella vita e sul lavoro, rispettoso e grande ascoltatore della gente: era avanti anni luce – lo ricorda il suo manager e amico, Pasquale Mammaro -. Gli ero particolarmente affezionato al punto che è stato anche il mio testimone di nozze".

“Cuore matto”, “Ventiquattro mila baci”, “Riderà”, “La spada nel cuore”: i suoi successi sono stati tantissimi e hanno catturato più generazioni.

La sera del 27 maggio 2013 muore nella clinica romana di Villa Margherita dove era ricoverato, in guerra contro un tumore.

