La rete La7 ha diffuso un comunicato aziendale per cercare di mettere pace tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, i due giornalisti di spicco della rete, dopo il botta e risposta al veleno degli ultimi giorni.

Una nota ufficiale dove l’editore invita i contendenti alla calma, con l’intento di riportare, almeno in apparenza, il sereno tra i due volti più noti dell’emittente.

A innescare le polemiche, come si ricorderà, la “stoccata” della Gruber nei confronti del collega, definito «incontinente» per aver prolungato il Tg di La 7 di circa un quarto d’ora, a discapito del suo programma, “Otto e mezzo”.

Pronta era stata la replica di Mentana, prima sui social e poi proprio durante il tg successivo, dove aveva chiesto proprio una presa di posizione dell’azienda guidata da Urbano Cairo, minacciando, se non fosse accaduto, di «trarne le conseguenze».

E alla fine l’azienda si è pronunciata: «La7 sta conseguendo ottimi risultati – si legge nel comunicato di La 7 – grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti».

«Sottoscrivo» è stato il laconico commento di Mentana sui social. Idem Lilli Gruber «Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda».

Vicenda chiusa? Pare di sì, almeno per ora.

