Lite furibonda tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo show. Tema del contendere, la guerra in Ucraina: un dibattito accesissimo tanto che i due sono quasi venuti alle mani e Vittorio Sgarbi è persino finito a terra.

Tutto è successo il 3 maggio e andrà in onda – al netto di tagli – nella puntata di questa sera, 4 maggio. I due hanno subito mostrato di avere posizioni contrapposte sul conflitto in corso e nel giro di pochissimi tempo sono arrivati a un vero e proprio scontro che ha lasciato esterrefatti i presenti scatenando il panico in studio.

Non è la prima discussione tra i due, che già sono venuti alle mani nel 2019 durante la trasmissione “Stasera Italia”.

Il sito Dagospia ha pubblicato le immagini di quanto avvenuto durante la registrazione, ma subito Mughini ha inviato una replica: “Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo”.

Diverso il racconto di Vittorio Sgarbi, che intervistato dal Corriere ha accusato il “rivale” di essere passato alle mani. “Sono esterrefatto – ha detto il critico d’arte -, è la seconda volta che lui vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico”. Il critico d’arte ha anche confermato la caduta: “Mughini si è alzato per venire a picchiarmi e io mi sono rovesciato sulla sedia”.

Alla fine i due hanno fatto pace, ma solo perché il conduttore li ha costretti , racconta ancora Sgarbi: “Sì, abbiamo fatto una sceneggiata. Costanzo ci ha detto che se non riuscivamo a far pace noi come si poteva sperare nella pace tra Russia e Ucraina, quindi abbiamo accettato ma a malincuore. E Mughini invece di darmi la mano ha allungato un pugno chiuso”.

