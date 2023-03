Martedì 21 marzo alle 20.30 (turno B) è in programma il sesto appuntamento della Stagione concertistica 2023 del Teatro Lirico di Cagliari.

Per l’occasione debutterà – in formazione solistica, sul palco di via S. Alenixedda – il Quartetto Kuss, formato da Jana Kuss e Oliver Wille (violini), William Coleman (viola), Mikayel Hakhnazaryan (violoncello).

Prerogativa della celebre compagine cameristica è quella di creare programmi “concettuali”, proponendo brani basati su temi comuni. Prevista l'esecuzione del Quartetto in Do maggiore “Delle dissonanze” K. 465 di Wolfgang Amadeus Mozart e del Quartetto in do diesis minore op. 131 di Ludwig van Beethoven. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa, compreso l'intervallo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata