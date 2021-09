Cosa sia accaduto non è chiaro, ma tutti i fan di Liam Gallagher hanno avuto un sussulto dopo aver visto la foto che il cantante 48enne ha pubblicato su Twitter. Nello scatto appare col volto sfigurato, pieno di graffi e cerotti. “La scorsa notte – ha scritto – sono caduto dall’elicottero” e ha poi scherzato sul fatto di poter usare l’immagine come copertina per il suo prossimo album.

L'immagine pubblicata sui social (foto Twitter)

L’incidente sarebbe avvenuto dopo il suo concerto sul parco dell’Isle of Wight Festival ma nessuna informazione ulteriore è stata diffusa.

L’ex Oasis giovedì scorso era atteso al lancio del film-documentario sui due concerti tenuti dal gruppo nel 1996, quando i fratelli Gallagher erano all’apice del loro successo, ma non si è presentato, lasciando da solo Noel.

