Tanto divertimento a Italia’s got talent per l’esibizione di Francesco Pandolfi, ex candidato sindaco a Quartu, maestro di arti marziali e cintura nera di Kung Fu.

"Sono qui a Italia’s got talent per una dimostrazione di difesa personale”, ha spiegato ai giudici del talent di Sky. “Visto che le aggressioni possono venire da tutte le parti ne simulerò una all’uscita di una palestra”. Il tutto con nemici immaginari.

L’esibizione è piaciuta molto a Frank Matano: “Francesco – ha commentato – questo è il mio settimo anno a Italia’s got talent. Ho visto centinaia di performance, e senza alcun tipo di sarcasmo ti dico che questa è una delle più originali che io abbia mai visto. Io vedevo l’aggressore”.

Più scettica Mara Maionchi: “Sei certo che ci si possa difendere così?”. Anche per Federica Pellegrini “secondo me lo capivamo meglio se ci fosse stato qualcuno a simulare l’aggressione”.

Positivo invece il giudizio di Elio, che ha votato sì come Matano. Ma non è bastato per andare avanti nella gara.

(Unioneonline/D)

