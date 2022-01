Picchiato davanti a un bar nel quartiere San Giovanni in Laterano, a Roma, perché omosessuale.

La vittima è Simone Baroni, 27 anni, coreografo ed ex ballerino di “Amici”.

La sera del 15 gennaio, ha raccontato al Corriere della Sera, era in un bar con un gruppo di amici: “Mentre me ne stavo andando via verso la macchina con il mio fidanzato mi fermo a parlare con due ragazze che erano lì fuori. Dal nulla un ragazzo inizia a urlarmi ‘ma non lo vedi che è f***o?’ e altri pesanti insulti che vorrei evitare di riferire. A quel punto l’ho guardato in faccia e risposto ‘scusami, non ho capito bene’. Si avvicina ancora di più e mi lancia un pugno dritto in faccia. Così. In quell’istante ho preso immediatamente il telefono, gli ho chiesto perché lo avesse fatto, e intanto riprendevo tutto”.

A quel punto però “sono arrivati altri ragazzi. Mi hanno accerchiato, in quattro, urlandomi ‘cancella sto video, pezzo di m***a’”. Quindi un altro pugno, sempre in volto.

Il giorno successivo Baroni è andato in ospedale, poi dritto in caserma a denunciare tutto. In mano il referto medico e il video che riprendeva i suoi aggressori: “Ho denunciato questa brutta aggressione per tutelare tutti noi e, per ‘noi’, non intendo la comunità gay ma tutte le persone”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata