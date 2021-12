"Chi mette in dubbio l’orientamento sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me".

Letizia Porcu, moglie di Federico Fashion Style (al secolo Federico Lauri), dice la sua sulle voci che circolano intorno alla vita privata del marito, hair stylist dei vip protagonista del programma "Il salone delle meraviglie" e concorrente di “Ballando con le Stelle” .

"Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. Essere sua moglie è molto impegnativo", spiega la donna in un’intervista al settimanale Vero. I due si sono conosciuti nel 2006: sposati nel 2013, nel 2017 hanno avuto la piccola Sophie Maelle con fecondazione assistita.

Anche il diretto interessato ha voluto fugare ogni dubbio sulla sua eterosessualità parlando un mese fa nel programma “Oggi è un altro giorno”. "Sono etero, non ho nulla da nascondere – ha dichiarato -. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”.

Delle critiche, ha aggiunto, "non mi è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di ‘Ballando con le Stelle’ per il mio essere, non lo accetto”.

