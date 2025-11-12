Il 25 luglio 2026: è la data di inaugurazione del Lebonski park, nel cuore della Costa Smeralda.

Il parco dedicato a musica e divertimento, che a Milano ha riscosso un grande successo nel segno di Salmo, decollerà la prossima estate e adesso c’è un giorno da segnare sul calendario. A fare gli onori di casa sarà, per il primo evento, Maurizio Pisciuttu (Salmo, appunto) con altri ospiti.

Le iniziativa sono state presentate oggi in conferenza stampa ad Arzachena. Si è concretizzato l’affidamento alla Lebonski agency di Sebastiano Pisciottu, fratello dell’artista olbiese, dell’area di Monti Aguisi, un ex galoppatoio alle porte di Arzachena in posizione strategica tra Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione, e la strada OIbia-Palau.

L’area sarà divisa in quattro parti, con una suddivisione per concertim divertimento, eventi sportivi ed eventi culturali. Per il 2026 ci sarà il primo grande concerto, che sarà seguito da un mese con numerose attività.

Ma è solo l’inizio.

