Evento musicale in programma oggi a Stintino, un concerto che animerà la serata del borgo turistico in Piazza dei 45.

A partire dalle ore 22.30, due grandi nomi del rap italiano, Jake La Furia e Mondo Marcio, si esibiranno in un eccezionale concerto gratuito.

Jake La Furia, ex membro del celebre gruppo Club Dogo e artista di successo come solista, porterà sul palco il suo inconfondibile stile e le sue liriche incisive che hanno conquistato il pubblico nazionale. Al suo fianco, Mondo Marcio, rapper e produttore discografico di fama, noto per album di successo come "Solo un uomo" e per hit come "Dentro alla scatola", regalerà al pubblico performance travolgenti.

L'evento promette di trasformare Piazza dei 45 in un palcoscenico vibrante, offrendo ai residenti e ai turisti una serata indimenticabile all'insegna della migliore musica rap italiana.

© Riproduzione riservata