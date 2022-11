L’attore 75enne Alessandro Haber - premiato, negli anni, con un David di Donatello, un Globo d’oro e cinque Nastri d’argento – da otto mesi guarda il mondo da una prospettiva diversa. Seduto sulla sua sedia a rotelle racconta: «Sto facendo terapie per un’operazione che non è andata bene», ma la sua carriera continua e non ha rinunciato al palco.

Dopo una prima operazione Haber è stato sottoposto a un altro intervento chirurgico. «Sto provando a riprendermi – spiega in un’intervista a Libero – . Fatto sta che guardo il mondo a mezza altezza. Lavoro, faccio delle prove in teatro, vado ai concerti però non sono autonomo», e ammette di star vivendo un momento in cui “la riflessione e lo struggimento” sono molto forti.

Neanche le grandi difficoltà hanno fatto allontanare l’uomo dal grande e piccolo schermo. Tra le sue “ultime fatiche” svetta il film “L’ombra di Caravaggio” per la regia di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio e Vinicio Marchioni nel cast. Quest’ultimo, insieme al regista, ha sorretto Haber sul tappeto rosso durante lo shooting dell’ultima Festa del cinema di Roma.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata