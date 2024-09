Era da parecchio che non sentivamo parlare di Lars von Trier. Il maestro del cinema danese è riconosciuto fin dai primi anni 90 come uno dei massimi esponenti nel panorama europeo, dopo aver dato vita insieme al collega Thomas Vinterberg al movimento “Dogma 95” - fondato su una narrazione cinematografica scevra dall’utilizzo di effetti speciali - e realizzando opere di grande spessore come “Le onde del destino”, “Dancer in the dark” o il più recente “Melancholia”.

Rimasto impresso anche per alcune dichiarazioni fortemente provocatorie, tanto da precludergli negli ultimi anni l’accesso alle kermesse più prestigiose, il director ha suscitato non poca apprensione per le sue attuali condizioni di salute: dopo aver scoperto d’essere affetto dal morbo di Parkinson, l’ipotesi che la sua carriera stesse volgendo al termine s’è fatta sempre più verosimile.

In occasione dell’uscita nel 2022 di “The Kingdom Exodus”, seguito della serie televisiva “The Kingdom”, Trier ha concesso al The New Yorker una ricca intervista, soffermandosi sulle ragioni che lo motiverebbero oggi a realizzare un nuovo film: «Non ho questa idea che ci sia un film che non ho ancora girato e che deve essere realizzato, attualmente. Inoltre, a causa di questo Parkinson con cui devo fare i conti, potrei vivere senza realizzare altri film. Sono davvero consapevole del rischio nel girare quelli che chiamo film da anziano. Questi sono i film che accadono perché hai una casa che è troppo grande, e stai cercando di ripetere il tuo successo».

Ma pur coi problemi legati alla patologia, il maestro non ha nascosto la volontà di portare avanti la sua passione, affermando nel corso di una dichiarazione rilasciata pochi mesi prima: «Devo solo abituarmi al fatto che mi tremano le mani e iniziare a non vergognarmene di fronte alle persone. E poi continuare, perché cosa altro dovrei fare?». A conferma di ciò, le prime indiscrezioni su un suo nuovo progetto sono giunte lo scorso maggio da parte di Word Of Reel. La soffiata sembra esser arrivata da un produttore europeo rimasto anonimo, che durante la scorsa edizione del Festival di Cannes ha anticipato la notizia ad alcune fonti fidate, pur mantenendo la massima segretezza su ulteriori dettagli.

Notizie più attendibili sul ritorno del cineasta son giunte invece pochi giorni fa: stando alle informazioni rilasciate da AFP, la nuova pellicola s’intitolerà “After” e godrà per la sua realizzazione di un finanziamento a carico del Danish Film Institute. Come già anticipato nei mesi scorsi, le riprese dovrebbero cominciare a fine di quest’anno e ancora una volta il cast accoglierà Stellan Skarsgård, attore svedese di rodata fama nel mercato internazionale che intrattiene ormai da molti anni un rapporto di collaborazione col director, si pensi ad esempio alla sua ultima apparizione nello sconcertante “Nymhomaniac”.

Sul ritorno di Trier in regia, Skarsgård s’era già espresso qualche tempo fa, dichiarando che le sue precarie condizioni di salute stavano finalmente migliorando e che i piani per la realizzazione di una nuova pellicola cominciavano a prender piede: «Sta migliorando, ora che può essere curato. Tanto che sta girando un nuovo film». Dopo il lungometraggio uscito nel 2018 “La Casa di Jack”, considerato tra le sue opere meglio riuscite, la speranza di vedere un altro film di Lars von Trier sul grande schermo si fa sempre più sentita.

© Riproduzione riservata