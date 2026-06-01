Stop ai concerti fino al 2027 per Claudio Baglioni, colpito da polmonite interstiziale acuta. A renderlo noto è lo stesso cantautore in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, in cui parla per la malattia di una prognosi di 90 giorni e della necessità di riposo e cure.

Il GrandTour “La vita è adesso”, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia e che avrebbe fatto tappa anche in Sardegna con concerti ad Alghero e Cagliari, viene dunque posticipato: per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Al momento, nelle nuove date già diffuse dall’organizzazione mancano però indicazioni sulle tappe sarde, ma «a breve verranno comunicate le informazioni e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati», precisano in una nota gli organizzatori.

Nel messaggio diffuso dai social, Baglioni parte da una frase di “Uomo di varie età”: «Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni». Una frase che, racconta, «serviva proprio a raccontare un po’ un aspetto della mia vita e del mio mestiere», spiega, perché «gli occhi e i polmoni sono la vera e propria macchina, il mantice che serve a uno che fa il mio lavoro per poter esprimere, per poter cantare». Proprio questi organi, aggiunge, «sono stati gli elementi di me con i quali ho avuto più a che fare in occasione del mio compleanno del 75º anniversario».

Baglioni spiega di aver inizialmente pensato a una semplice influenza, poi però gli accertamenti e la scoperta della polmonite, da cui è già uscito superando la «fase più delicata» ma per cui ora ha bisogno di ulteriori cure e un lungo periodo di recupero. E quindi la scelta di rinviare l'intero tour «spostandolo esattamente di un anno».

Poi le scuse ai fan assicurando che l'organizzazione «farà al meglio» e che il calendario resterà «praticamente intatto», con partenza da Venezia e chiusura a Torino.

In chiusura una citazione del suo brano La vita è adesso: «...Non c'è mai fine al viaggio anche se un sogno cade... E il viaggio, appunto, continuerà. E speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano».

(Unioneonline/v.l.)

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