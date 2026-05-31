Ariete: In questi giorni di avvicinamento all’estate, avete voglia di agire: fatelo con lucidità, non solo d’impulso.

Toro: Cercate da tempo stabilità, ma un cambiamento lieve potrà migliorare la vostra serenità quotidiana.

Gemelli: Periodo molto vivace: parole, incontri e idee si intrecciano creando delle nuove opportunità interessanti.

Cancro: Intraprendenza in deciso aumento: proteggete le vostre energie e scegliete bene le compagnie.

Leone: Avete voglia di differenziarvi dagli altri: fatelo con eleganza, senza bisogno di dimostrare troppo.

Vergine: Essere organizzati aiuta sempre, ma a voi adesso serve soprattutto adattarvi a tutti i cambiamenti in corso.

Bilancia: Relazioni al centro della vostra giornata: cercate il giusto equilibrio senza dover mettere da parte voi stessi.

Scorpione: Oggi celate dentro di voi un’energia particolarmente forte. Impiegatela per costruire, non per chiudervi...

Sagittario: Voglia di movimento e cambiamenti: provate a seguire nuovi stimoli, anche se vi potrebbero portare fuori rotta...

Capricorno: Dimostrate sempre grande impegno. I risultati arriveranno, anche se più avanti del previsto...

Acquario: In questa giornata spuntano idee come funghi: date loro spazio senza temere nessun giudizio.

Pesci: Non sapete bene qual è la strada giusta da prendere? Seguite quello che sentite senza ignorare la realtà.

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