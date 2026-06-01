Lavorano insieme all'ente lirico De Carolis, ma questa volta si presentano in duo strumentale. Francesca Tosi, oltre che direttore di palcoscenico e del coro dell'ente sassaese è anche valente pianista e suonerà insieme al violinista Michelangelo Lentini. L'appuntamento con la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, promossa dal Canepa di Sassari, è per mercoledì 3 giugno alle ore 19 nella sala Sassu.

La serata si aprirà con la Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore op. 24 “La Primavera” di Ludwig van Beethoven, una delle pagine più celebri e luminose del repertorio violinistico. Seguirà la Sonata per violino e pianoforte n. 3 in re minore op. 108 di Johannes Brahms, opera di forte tensione drammatica e profonda ricchezza lirica. A chiudere il concerto sarà la Suite in the Old Style di Alfred Schnittke, composizione che rilegge forme e atmosfere del passato attraverso una sensibilità musicale novecentesca.

Il barese Michelangelo Lentini suonerà il violino “Guadagnini-Strehler” del 1795, affidatogli dalla signora Jonasson Strehler.

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