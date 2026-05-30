L'importanza educativa e umana di avvicinare i piccoli alla musica fin dalla più tenera età, in una nuova occasione. Farà ritorno domenica al Teatro Massimo del capoluogo la settima edizione de "La musica che gira in tondo", rassegna dedicata alle famiglie con piccoli dai zero ai sei anni e promossa da Jazzin' Family con Sardegna Concerti: sarà la volta del quartetto Trame Sonore, dalle 11 nella sala M3, in un eccezionale turno unico per la fascia dai zero ai sei anni.

Con accoglienza una mezz'ora prima nel foyer per i nuclei familiari partecipanti, l'ensemble in scena si esibirà con un c oncerto di stampo classico, dal titolo "Danzando nel tempo". Nata da un'idea di alcune musiciste provenienti da vari angoli d'Italia e del resto del mondo, unite dal desiderio di suonare insieme e intrecciare esperienze, arte e spettacolo, Trame Sonore si declina dunque al femminile, pur aprendo a collaborazioni con musicisti, compositori, scrittori e attori uomini.

Il nucleo centrale del quartetto proviene dall'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, vedendo così Francesca Viero all'oboe, Olesya Emelyanenko al violino, Salvatore Rea alla viola e Karen Hernandez al violoncello. Alla talentuosa ensemble farà seguito l'esibizione in solo "Ruggiti di legno" della violoncellista Elide Sulsenti il 7 giugno, nell'ultimo appuntamento di quest'edizione de "La musica che gira in tondo", rassegna ideata e diretta dalla musicista e musicoterapeuta perinatale Francesca Romana Motzo.

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