Sonia Bergamasco sarà in Sardegna il 28 luglio per ritirare il Premio Volonté.

L’attrice milanese, tra le più versatili del panorama artistico contemporaneo, ritirerà a La Maddalena il prestigioso riconoscimento intitolato al grande Gian Maria Volonté.

Dopo Filippo Timi, tocca dunque a Bergamasco iscrivere il suo nome nell’albo d’oro del premio assegnato ogni anno, a partire dal 2011, dal festival “La Valigia dell’Attore”, giunto alla 21esima edizione e in programma quest’anno in due momenti: dal 26 al 28 luglio e dal 6 all’8 dicembre. Una formula eccezionale, ideata ad hoc per il trentennale della scomparsa di Volonté.

Il programma del festival, in fase di ultimazione, verrà svelato nelle prossime settimane.

