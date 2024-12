Il sipario sull’ultimo omaggio a Gian Maria Volonté si alzerà stasera alle 20.45 alla Sala Primo Longobardo di La Maddalena, dove verrà proiettato il documentario “Volonté - L’uomo dai mille volti”, diretto da Francesco Zippel.

Attraverso immagini, filmati inediti e le testimonianze di Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Marco Bellocchio e Margarethe von Trotta la pellicola restituisce un ritratto a tutto tondo di Volonté, raccontandone sfide, successi ed eredità. L’evento inaugura la tre giorni che chiude le celebrazioni per il trentennale della morte del grande attore, scomparso il 6 dicembre 1994 e sepolto sull’Isola gallurese, una tre giorni che dà corpo al secondo atto de “La Valigia dell’Attore”.

Domani, nella stessa location e alla stessa, sarà invece la volta del film “La mort de Mario Ricci” (1983), di Claude Goretta, valso a Volonté il Premio per la Migliore Interpretazione Maschile al Festival di Cannes: la pellicola, poco distribuita all’epoca, è stata ritrovata dopo anni e sarà proiettata nella versione originale in francese con sottotitoli in italiano.

Infine, domenica alle 10 al Mercato Civico di Piazza Garibaldi l’omaggio musicale a cura del trio composto da Jacqueline Demuro (voce), Veronica Satta (voce) e Piergiulio Manzi (chitarra) anticiperà gli incontri letterari coordinati da Fabrizio Deriu e dedicati alle ultime pubblicazioni su Volonté.

