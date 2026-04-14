La storia è qualcosa che coinvolge inesorabilmente tutti, e la nostra Isola non si sottrae: proprio di questo tratterà il terzo appuntamento della rassegna "T-Jazz", organizzata da Insulae Lab al T-Hotel di Cagliari, in via dei Giudicati 66. In un lavoro originale del centro di produzione berchiddese, "La Storia Siamo Noi - Voci, suoni e appunti di Sardegna" vedrà sul palco del rooftop gli autori e interpreti Flavio Soriga e Gianluca Pischedda, questo giovedì alle 19.

Al suo quinto anno di attività artistiche e culturali, Insulae Lab farà ritorno alla struttura del capoluogo con un'opera che impegnerà il romanziere Soriga nel racconto di storie e personaggi dagli annali sardi, accompagnato dalle atmosfere sonore classiche e contemporanee del violoncellista Pischedda. In una citazione della nota frase di De Gregori, "La Storia Siamo Noi" è una lezione-spettacolo che evidenzia come la Sardegna non sia mai stata fuori dallo scorrere del tempo, ma direttamente partecipe e influenzata dai grandi eventi della storia.

Narrando di re e avventurieri, guerriglieri e popolani, ma anche grandi autori isolani, si lascerà la parola ai testimoni delle epoche in rassegna, tra letteratura, leggende e ballate, in una storia della Sardegna dallo sguardo rivolto al futuro e senza pretese di esaustività, ma con la speranza di avvicinare il pubblico a scoprire di più sulla propria terra.

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