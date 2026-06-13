Un artista in un perenne viaggio di ricerca sonora, trasformatosi negli anni da cantautore a irrefrenabile sperimentatore: ed è con questo curriculum che Iosonouncane (alias Jacopo Incani) tornerà finalmente nella madrepatria per ben tre date consecutive, come parte del nuovo tour acustico "Chitarra e Voce" che avrà inizio stasera a Lucca.

Concepita come gran finale della sesta edizione delle Giornate del Respiro – che dal 3 giugno hanno animato il capoluogo con incontri, spettacoli e performance – la discesa isolana dell'autore e produttore partirà proprio da Cagliari, all'ExMa per sabato e domenica alle 21, per concludersi lunedì a Nuoro, dalle 20:30 al Teatro Eliseo.

Tra le voci più radicali e riconoscibili del panorama italiano contemporaneo, Incani riprende oggi gli intimi e a tratti onirici paesaggi musicali da lui creati negli anni, in un intreccio di elettronica, scrittura cantautorale e approccio avanguardistico, per riproporli in una versione più scarna, essenziale e interamente concentrata sul binomio di voce e strumento.

Con l'organizzazione di Panico Concerti, dell'etichetta Trovarobato e della sua filiale Tanca Records – della quale Incani è guida artistica e "spirituale" – in collaborazione con This is Acqua e Sardegna Teatro, dopo le tappe sarde il tour andrà ad attraversare il resto della penisola, passando per i festival Fiastrapalooza (in provincia di Macerata, il 28 giugno) e Arti Vive (a Soliera nel modenese, il 5 luglio) come anche per i teatri di Galzigano Terme (nel padovano, il 4 luglio) e Catania (l'11 luglio), per terminare infine alla rassegna Paesaggi Sonori in provincia de L'Aquila, il 12 luglio.

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