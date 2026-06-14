Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Avete bisogno di rallentare il passo. Ridurre gli impegni vi aiuta a recuperare senza sensi di colpa.

Toro: Un pensiero prende spazio. Fermarvi a riflettere vi permette di vedere con più chiarezza una situazione.

Gemelli: Una proposta vi incuriosisce ma non convince del tutto. Meglio osservare ancora prima di decidere.

Cancro: Il contatto con qualcuno di fidato vi rassicura. Condividere dubbi alleggerisce il peso emotivo.

Leone: Questa giornata è più tranquilla del previsto. Approfittatene per sistemare ciò che avete trascurato.

Vergine: Un cambio di ritmo improvviso vi sorprende. Accoglierlo senza rigidità vi permette di adattarvi meglio.

Bilancia: Un equilibrio va ritrovato in modo graduale. Piccole scelte consapevoli vi aiutano a sentirvi più centrati.

Scorpione: Una situazione si chiarisce da sola quest’oggi. Evitare forzature vi permette di ottenere risposte naturali.

Sagittario: Vi sentite molto più lucidi del solito. Mettere ordine nelle idee oggi facilita le prossime importanti decisioni.

Capricorno: Un impegno abbastanza leggero vi tiene occupati. Gestirlo senza pressione vi fa mantenere serenità.

Acquario: Un contatto inatteso riapre un discorso. Valutare con calma vi aiuta a capire come muovervi.

Pesci: La calma è la vostra forza. Mantenere questo stato vi permette di affrontare tutto con maggiore chiarezza.

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