Con i mesi più caldi alle porte non è solo il pubblico a spostarsi in riva, ma anche la musica dal vivo: e in questo, le sonorità stoner e psichedeliche che da sempre trovano casa al "Fuzz On The Beach", il mini-festival di Monolithix Agency che anche quest'anno animerà il Corto Maltese del Poetto di Cagliari, per sabato e domenica: la prima serata partirà alle 22, con The Loyal Cheaters e Crobu, mentre la seconda alle 21, con Weird Bloom e Phantomized.

In una nuova edizione dello "tsunami sabbioso del rock'n'roll", a calcare il palco ci sarà ovviamente la quota sarda di una vivida scena locale di stampo desertico: da una parte i Crobu e il loro possente sound tra stoner metal, crossover punk e doom tradizionale – di cui è intriso l'esordio "More Than This", di recentissima pubblicazione – e dall'altra il trio dei Phantomized con il richiamo alle radici più selvagge del punk, in una dimensione garage cruda, diretta e senza fronzoli, testimoniata anche dal singolo di debutto "Painter".

Ma non mancheranno pure gli ospiti da oltre il Tirreno: a cominciare dagli italo-tedeschi The Loyal Cheaters, con il loro chiassoso "turbo punk'n'roll" senza compromessi, tra pubblicazioni discografiche come "Long Run... All Dead" (2022) e "And All Hell Broke Loose" (2024) ed esplosivi live, nei quali hanno affiancato grandi gruppi internazionali come Wolfmother, Flogging Molly e Bouncing Souls. Non da meno i romani Weird Bloom, che toccheranno l'Isola come parte del nuovo "Spaghetti Denim Tour": formati nel 2015 e con all'attivo gli album "Hy Brazil" (2016), "Blisstonia" (2018) e l'acclamato "Stargate" (2024), nel quale hanno affinato appieno lo stile tra "bubble-glam" e pub-rock psichedelico, tra melodie hippie e nostalgici groove. Di qualche giorno fa è il nuovo disco "Wrong Time, Wrong Place".

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