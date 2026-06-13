Diana Del Bufalo torna in Sardegna nei panni di special guest. La poliedrica artista romana si esibirà con la Saint Louis Garage Band il 18 giugno, alle 19.45, al “Beach Club – Giardini di Brandinchi”, a Cala Brandinchi, San Teodoro.

Il concerto, a ingresso gratuito, rientra nel programma di “Thirstday – Il weekend inizia giovedì”, format che unisce musica live e intrattenimento enogastronomico con un menu degustazione pensato per accompagnare la performance fino al tramonto. Per l’occasione Del Bufalo, attrice e cantante tra le più versatili del panorama italiano, lanciata dal talent “Amici di Maria De Filippi”, torna a collaborare col Saint Louis College of Music - Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale parte di Plena Education, presso la quale ha frequentato corsi custom di canto.

Il concerto proporrà un viaggio musicale tra standard jazz e classici del pop internazionale in un’atmosfera suggestiva, col mare come scenografia naturale e un clima informale ma di alto profilo artistico.

Sul palco si alterneranno le voci di Maia Citoni e Beatrice Goracci, accompagnate dalla Saint Louis Garage Band composta da EJ al piano e alle tastiere, Francesco Freschet alla chitarra, Martino Vanin alla tromba, Alberto Da Ros al basso e Stefano Corradini alla batteria, tutti musicisti e studenti del Triennio e Biennio Pop del Saint Louis College of Music.

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