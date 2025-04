«La Sardegna non è in Italia». La supergaffe è andata in scena a “The Couple”, il nuovo programma di intrattenimento condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5.

Protagonisti del clamoroso scivolone – diventato subito virale in Rete – i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto, concorrenti pugliesi della trasmissione.

Nel corso della puntata uno ha “interrogato” l’altro e, al momento di indovinare la Sardegna colorata di rosso su una mappa, è arrivata la frase che ha suscitato ilarità: «È una regione dove fa caldo, ma non è in Italia...». La prima a stupirsi e a sorridere è stata proprio la Blasi: «Ma come non è in Italia?!», ha contestato la conduttrice, incredula.

Ma quello sull’Isola non è stato l’unico “epic fail” dei concorrenti in trasmissione, che non hanno infatti saputo riconoscere né i ritratti di Napoleone né quello di Dante Alighieri. E inevitabile è stata la ridda di reazioni che si sono innescate sui social network.

