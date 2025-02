Ci sarà anche Morad al Red Valley Festival 2025: il rapper spagnolo è il terzo artista annunciato dall’organizzazione dopo Lazza e Alan Walker per la decima edizione della manifestazione, in programma alla Olbia Arena dal 13 al 16 agosto.

Morad, all’anagrafe Morad El Khattouti El Horami, si esibirà a Olbia il 14 agosto, durante la seconda serata del festival. Rapper di fama internazionale, molto noto tra i giovanissimi, dopo aver conquistato la Top3 degli artisti europei più ascoltati del 2024, il 25enne spagnolo di Barcellona è pronto a far scatenare per la prima volta il pubblico del Red Valley con il suo flow unico tra drill, trap e hip hop latino.

Artefice del rilancio della scena urban spagnola, l’eclettico e imprevedibile Morad si contraddistingue per un flow che spazia dalla drill alla trap, dal rap classico allo UK garage, rendendo il suo stile unico e accattivante. Tra gli artisti più ascoltati al mondo e terzo in Europa nel 2024 su Spotify, ha iniziato a collezionare decine di milioni di stream tra il 2019 e il 2020 con il suo primo album “M.D.L.R.” e i singoli “Motorola”, “Normal”, “Yo no voy”, impreziosendo la carriera con collaborazioni di successo con artisti del calibro di Ozuna, Central Cee, Jul, Baby Gang, Capo Plaza e un tour europeo che l’ha consacrato come stella internazionale.

Nel 2023 la pubblicazione del secondo album “Reisertado”, quarto miglior debutto spagnolo nella storia di Spotify, con cui conquista la seconda posizione della classifica globale grazie ai 5 milioni di ascolti nelle prime 24 ore. Dopo i numerosi sold-out collezionati in tutta Europa, Morad arriva dunque per la prima volta sul palco del Red Valley. Per un Ferragosto che si preannuncia muy caliente.

