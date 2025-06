Un grande appuntamento con la musica d’autore nel cuore della Sardegna questa sera, venerdì 20 giugno, alle ore 22 nella suggestiva Piazza Sa Giorgio di Atzara: arriva uno dei protagonisti indiscussi della musica italiana, Fabio Concato.

Il concerto, ad ingresso libero, rappresenta uno degli eventi di punta della stagione musicale estiva e offre al pubblico un’occasione unica per assistere dal vivo all’esibizione di un artista che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana.

Cantautore colto e raffinato, Fabio Concato ha conquistato intere generazioni con il suo stile elegante, ironico e intimista.

Brani come “Domenica bestiale”, “Fiore di maggio”, “Rosalina”, “Guido piano” e “Ti ricordo ancora” fanno ormai parte del patrimonio musicale nazionale.

Nato a Milano nel 1953, Concato esordisce negli anni Settanta e si distingue sin da subito per l’originalità del suo linguaggio musicale, capace di raccontare la quotidianità con delicatezza e profondità.

In oltre cinquant’anni di carriera ha pubblicato più di venti album, collaborato con grandi musicisti italiani e internazionali, attraversando le stagioni della musica con coerenza e sensibilità.

Ad Atzara, l’artista ripercorrerà la sua lunga carriera con un concerto ricco di emozioni, poesie in musica e grande intensità espressiva.

Sul palco sarà affiancato da una formazione storica e rodata, composta da Ornella D’Urbano al pianoforte, tastiere e arrangiamenti, Gabriele Palazzi Rossi alla batteria, Stefano Casali al basso e Larry Tomassini alle chitarre.

Un ensemble che condivide con lui anni di musica, palchi e ispirazione artistica.

Il concerto è organizzato dal Bflat di Cagliari con la direzione artistica di Marcotullio Coco ed il sostegno della Regione Sarda nell’ambito della rassegna “Itinerari Musicali”, progetto attivo da anni nei piccoli comuni e borghi dell’Isola che promuove l’incontro tra grandi artisti e territori dall’alto valore identitario e culturale.

L’evento di stasera si presenta come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore in un contesto paesaggistico e umano che arricchirà l’esperienza artistica e personale del pubblico presente.

L.P.

