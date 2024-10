"La vita bassa non è solo quella dei pantaloni ma anche quella di una generazione più povera delle precedenti" spiega Giorgia Fumo che racconta con ironia i problemi grandi e piccoli dei Millanials. La comica romana raddoppia: oggi al Teatro Doglio di Cagliari e sabato al Teatro Verdi di Sassari (inizio alle 21) nella tappa del tour organizzata da Shining Production in collaborazione con le Ragazze Terribili.

Romana di nascita, ma con una fetta importante della vita trascorsa in Sardegna

"Sono venuta a vivere a 5 anni vicino a Cagliari e ho fatto tutte le scuole qui. Ho fatto il liceo classico Siotto. Per me è stato bellissimo crescere in un posto con un'identità forte, con tradizioni e alcune cose che potevo vivere soltanto qui in Sardegna. Per questo appena posso, non solo in estate, ma anche in inverno, torno a trovare gli amici".

Da ingegnere a emergente della stand up comedy

"Aver fatto l'ingegnere mi aiuta nell'organizzazione, è un'esperienza di cui faccio tesoro, perché la vita dell'artista in tour è convulsa, piena di dettagli da mettere a punto".

I Millenial fanno da ponte a due secoli: un vantaggio o no?

C'è crisi economica, siamo più poveri delle generazioni precedenti. Racconto come affrontiamo le difficoltà della vita che sono tante, non c'è un argomento che prevale su un altro, al pubblico piace perché si rispecchia e anche quelli delle altre generazioni capiscono le difficoltà che affrontiamo".

Come saranno i Millenials tra 20 anni?

"Speriamo di arrivarci, ma non abbiamo grande voglia di vedere il futuro perché siamo occupati col presente che ci preoccupa tanto...".

