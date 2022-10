Come salvare un intraprendente animaletto rimasto bloccato?

Questo il dilemma con cui ha avuto a che fare Valerio Scanu, che ha trovato un rospo intrappolato nei condotti di scarico della sua piscina – già coperta dopo la fine dell’estate – e che rischiava di non uscirne più.

Ma il cantante di La Maddalena, vincitore del Festival di Sanremo 2010, non si è dato per vinto e ha deciso di organizzare il salvataggio del malcapitato ospite, raccontando il tutto in una serie di video postati nelle sue storie Instagram.

Un’operazione non facile, in quanto il rospo in questione non si faceva prendere. Alla fine, però, grazie a tenacia e grazie a un mestolo, Valerio – dopo ripetuti tentativi a vuoto - è riuscito a recuperare il rospo, accompagnandolo nel prato, al sicuro.

Scanu, com’è noto, è un grande amante degli animali. Di cani in particolare. “In tutto ho dieci chihuahua, figli di due cucciolate. Quattro vivono con me, gli altri sono sparsi in famiglia”, ha raccontato qualche tempo fa in un’intervista.

