Justin Bieber, positivo al coronavirus, è costretto a spostare la prossima tappa del suo ultimo (super) tour.

La star mondiale canadese, 27 anni, è risultata contagiata dopo il live di venerdì scorso a San Diego. Lo ha confermato il portavoce della popstar, parlando di “grande disappunto di Justin” alla notizia.

Per il momento è stata spostata, addirittura a giugno, la data di Las Vegas.

Il cantante nei prossimi tredici mesi girerà con il “Justice World Tour” cinque continenti e venti nazioni per un totale di 90 concerti. Il prossimo anno sono previste anche due date in Italia, a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, il 27 e 28 gennaio.

Il tour ha già subito un rinvio a causa della pandemia. L’album "Justice" è uscito a marzo 2021 ed è volato in testa alle classifiche di streaming in 117 Paesi sfiorando i 9 miliardi di stream in tutto il mondo.

