Un successo fuori parametro come quello del “Joker” di Todd Phillips, cinecomic DC uscito nel 2019 premiato agli Oscar per l’eccezionale interpretazione di Joaquin Phoenix, non poteva che motivare alla realizzazione di un sequel ancora più ambizioso. Atteso per il 2 ottobre di quest’anno, “Joker: Folie a Deux” ha dato ulteriore prova col primo trailer ufficiale uscito lo scorso aprile che le sorprese non mancheranno di certo, a cominciare dall’introduzione del personaggio di Harley Quinn nelle fattezze della star Lady Gaga.

Con ben 167 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore, il primo video promozionale condiviso contemporaneamente online e all’ultima edizione del CinemaCon da Warner Bros ha stabilito secondo Variety un numero di dati superiore perfino all’anteprima di “Barbie”, che fino a poco prima aveva decretato un record per lo studio. Considerato un progetto parallelo al nuovo filone DC affidato alla guida di James Gunn e Peter Safran, il mondo di “Joker” appartiene al meglio noto “Elsewords” cinematografico, di cui fanno parte anche il “The Batman” di Matt Reeves e il relativo seguito in uscita il prossimo anno. Oltre a fornire una prova diretta della cura estetica riposta sul progetto, il trailer ha permesso finalmente di coglierne la natura più caratteristica: servirsi dell’elemento musicale come motore principale di tutta la narrazione.

Adottando una scelta stilistica molto simile a quella del musical, Phillips punta a rimaneggiare l’approccio comune al cinecomic per infondergli nuova linfa e distinguerlo dalle produzioni affini. Immaginate probabilmente come fossero le allucinazioni dei protagonisti, le sequenze di canto e danza omaggiano i classici del musical con Liza Minnelli "Cabaret" e "New York, New York", oltre a contenere brani originali composti appositamente per l’occasione. Dalle ultime dichiarazioni del regista scopriamo che si tratterà di un titolo «dove la musica è un elemento essenziale», ma al tempo stesso ciò avverrà poiché «la musica è sempre stata dentro Arthur».

Nella funzione comunicativa delle note, attraverso cui si rispecchia la psiche di Arthur Fleck/Joker, assumerà perciò un ruolo centrale l’incontro col personaggio di Harley Quinn: da quanto potuto cogliere infatti, la tormentata storia d’amore tra i due villain assumerà un cambio netto rispetto a come è stata raccontata nei fumetti. Sulle particolarità che interessano il personaggio, Lady Gaga ha svelato giusto di recente alcune anticipazioni.

Intervistata per conto di Access Hollywood, la star ha sottolineato in particolare l’unicità della sua interpretazione rispetto alle passate rappresentazioni della folle criminale. Definendola “la sua Harley Quinn”, ha detto: «La mia versione di Harley è autentica a questo film e a questo tipo di personaggi. Non ho mai fatto nulla di simile a quello che ho fatto in questo film, quindi sarà tutto completamente nuovo e davvero divertente».

Sulle modifiche al personaggio volute da Phillips, come avvenuto anzitempo col primo film, scopriamo che la Harley Quinn di Lady Gaga farà la sua apparizione come paziente dell’Arkham State Hospital, ospedale psichiatrico dove è tenuto sotto osservazione anche Joker. Da quanto è possibile constatare, sembra che il clown sia stato processato per l’omicidio in diretta del conduttore televisivo Murray Franklin e per i disordini nella città di Gotham, a cui segue l’internamento nella struttura. Ma l’incontro sentimentale tra Joker e la sua nuova compagna potrebbe riabilitarne l’immagine agli occhi dell’opinione pubblica e far cadere le accuse contro di lui. Sembra chiaro perciò che il legame instaurato tra i due amplifichi reciprocamente le proprie instabilità, denotando ancor di più l’ammirazione di Harley Quinn nei confronti del suo pericoloso partner.

© Riproduzione riservata