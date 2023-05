Insieme agli incassi del recentissimo John Wick 4, la saga dell’assassino professionista più letale e preparato mai visto sul grande schermo - che ha valso all’attore Keanu Reeves un rilancio in pompa magna della sua carriera - ha ufficialmente superato a livello mondiale la quota di un miliardo di dollari.

Al momento il quarto capitolo ha capitalizzato l’impressionate cifra di 425 milioni dopo poco più di quattro settimane nelle sale, e ancora non frena la sua corsa. È senza dubbio quello ad aver ottenuto il maggior successo di botteghino, nonché il più costoso del pacchetto considerando gli oltre 100 milioni di dollari di budget investiti per la sua realizzazione.

Nonostante il finale, a detta di taluni fin troppo “ambiguo”, il film è stato accolto con un caloroso apprezzamento da parte di pubblico e critica, raggiungendo il 92% dei giudizi professionali positivi sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes - con un voto medio di 8,2 su 10 su 332 critiche raccolte - e un punteggio di 78 su 100 su Metacritic, basato su 58 recensioni.

È altrettanto interessante notare come gli incassi della saga siano progressivamente aumentati all’uscita di ciascun capitolo: il primo film che ha lanciato la serie ha ottenuto nel 2014 la somma di 86 milioni di dollari. Il secondo capitolo ha perfino raddoppiato il precedente con ben 174,3 milioni di dollari. E a seguire, il terzo capitolo ha definitamente consacrato la saga a straordinario successo commerciale con un guadagno globale di 328,3 milioni di dollari.

Nel merito di questo straordinario punto d’arrivo Joe Drake, capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha fatto le seguenti dichiarazioni: «Questo traguardo è una testimonianza dell'incredibile lavoro compiuto da Chad Stahelski e Keanu Reeves, in collaborazione con Basil Iwanyk ed Erica Lee, che hanno stabilito come propria missione il superarsi con ogni film di questo franchise. Non potremmo essere più grati nei confronti degli spettatori globali per averci dato questo incredibile risultato».

E mentre il quarto episodio continua a sbancare al box-office, già si comincia a parlare di “John Wick 5”, sebbene sia Keanu Reeves sia il regista Chad Stahelski abbiano ritenuto opportuna una breve pausa dal personaggio e dalle sue vicissitudini. Ma anche solo per il gusto di fantasticare con la dovuta leggerezza, il regista ha espresso ai microfoni di The Direct alcune ipotesi su un cast che troverebbe azzeccato: «Ci sarebbe una notevole lista, ma il primo che mi viene in mente è senza dubbio Cillian Murphy. Sono un grande fan di Peaky Blinders e penso che sarebbe perfetto per il franchise. Anche Colin Farrell sarebbe fantastico, idem Charlize Theron che ha già all'attivo Atomica Bionda. Quando ho visto quel film mi sono detto che avrei dovuto assolutamente lavorare con lei, è fantastica. Ho lavorato anche con Michelle Yeoh anni fa per una pubblicità e muoio dalla voglia di lavorare con lei ancora una volta. Sono una suo grande fan».

Chissà che almeno qualcuna di queste possibilità non si concretizzi per il futuro del franchise.

