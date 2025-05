Il tambureggiare dei piedi sulle tavole del tablao (il piccolo teatro sivigliano), il battito delle mani, la chitarra che accompagna il canto, il nero, il rosso e il fucsia dei vestiti, le emozioni che esprime la danza andalusa. Ecco il flamenco, ed ecco al teatro Verdi di Sassari mercoledì alle 21 uno dei migliori interpreti: Jesùs Cortés.

Nella serata organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica, Jesús Cortés si alternerà con dieci ballerini e ballerine, chitarre e percussioni, in uno spettacolo che trasformerà il teatro in un’esplosione di emozioni che cattura fin dai primi passi di danza.

Originario di Siviglia, Cortés è stato per tre volte vincitore del National Flamenco Dance Award spagnolo. Ha fatto parte della Compagnia di Teresa Guerra, fondando poi la propria scuola e affermandosi come primo ballerino. Ha danzato per le famiglie reali spagnola e inglese, per la casa di moda Dolce & Gabbana, esibendosi davanti a personaggi noti come Oprah Winfrey e Julio Iglesias. È anche rinomato per la sua arte nella coreografia di danze che fondono le radici del flamenco con il jazz e il soul, creando spettacoli innovativi che vengono regolarmente presentati al Patio Andaluz, il tablao da lui diretto a Barcellona.

