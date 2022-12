Ultime sequenze di IsReal, il festival dedicato al cinema del reale, oggi a Nuoro all’Auditorium Giovanni Lilliu. Si riparte alle 17 con il film Fuori concorso “I miei anni Super 8” di Annie Ernaux (premio Nobel per la Letteratura nel 2022) e David Ernaux-Briot. Alle 19 la cerimonia di premiazione della rassegna organizzata dall'Istituto superiore regionale etnografico e a seguire fuori concorso "Badabò" di Stefano Cau.

Ieri è stato proiettato il film – evento (per quanto fu innovativo e di impatto) “Mondo cane” girato nel 1962 da Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara, Franco Prosperi. Per l’ultimo appuntamento con il focus su Michelangelo Frammartino è stato presentato “Le quattro volte”. Venerdì, alla presenza del regista, era stato proposto “Il buco”, con il quale Frammartino al festival del cinema di Venezia ha ottenuto il premio speciale della giuria. In platea tanti spettatori, tra loro anche gli speleologi del Gruppo Grotte nuoresi dato il tema del film che racconta l’avventura, o meglio l’impresa datata 1961 di un gruppo di esperti che si è addentrato all'interno dell'Abisso di Bifurto, un buco lungo 683 metri nel Parco del Pollino.

«Questa edizione di IsReal – ha detto il direttore generale dell’Isre Marcello Mele - lascia una sensazione molto piacevole e la convinzione che il lavoro svolto in questi mesi dal team di professionisti dell’Isre e della direzione artistica abbia colto nel segno».

