È Awed, all’anagrafe Simone Paciello, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021.

Lo youtuber ha trionfato in Honduras al televoto davanti alla comica Valentina Persia. L’ex tronista Andrea Cerioli si è, invece, dovuto accontentare della terza posizione.

I naufraghi possono ora tornare in Italia, dove dovranno ritemprarsi dopo la fame patita nella permanenza sull’Isola.

Quest’anno a causa del covid nessun festeggiamento in studio: i concorrenti hannop ascoltato il verdetto direttamente dalla Palapa, poi quarantena obbligatoria al ritorno prima di poter riabbracciare i propri cari.

IL PREMIO – Per Awed un montepremi di 100mila euro da devolvere in beneficienza. Per lui, alla proclamazione, anche tanta emozione e qualche lacrima.

CHI È – Originario di Napoli, dove è nato nel 1996, Simone ha aperto a 16 anni su YouTube il suo canale, dedicato a monologhi comici e video reaction da milioni di visualizzazioni. Il debutto in tv arriva nel 2016 all’interno del programma Social Face su Sky Uno. Nello stesso anno anche la partecipazione al film “Natale al Sud” con Massimo Boldi.

Nel 2017 è uscito il suo primo libro "Penso ma non penso” e i singoli “Scusate per il disagio” e “Ho anche dei difetti” per l’etichetta Newtopia lanciata da Fedez e J-Ax.

Nell’ultimo anno Awed è stato protagonista del programma di Mediaset Play GF “Vip Party” insieme ad Annie Mazzola.

