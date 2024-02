È ancora ironia Fiorello sugli esiti del voto in Sardegna. E lo spunto è la visita del leader leghista Matteo Salvini al "suocero" Denis Verdini in carcere, da bravo "genero di conforto", come spiega lo showman.

«Ora è in galera perché era agli arresti domiciliari, ma è andato a cena a Roma, nonostante fosse a Firenze. Verdini, ma potevi prendere un Glovo, un Deliveroo, così evitavi tutto questo», scherza Fiorello nella puntata odierna di VivaRai2!. E prosegue: «Salvini gli ha portato un libro, 'Le mie Sardegne'. Dopo i fatti sardi ha pensato bene di regalargli quello».

Nella puntata si è anche parlato della visita in Abruzzo da parte di Schlein, Calenda, Renzi e Conte. Scherzando Fiorello commenta: «Dopo lo scenario della sconfitta del centrodestra in Sardegna, adesso sono tutti all'attacco dell'Abruzzo. Per risparmiare dormiranno tutti insieme, la Schlein sul divano, Renzi e Conte sul lettone con Calenda al centro».

