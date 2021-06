Da parrucchiere di successo a seguitissimo cantante: Federico Fashion Style torna con la nuova hit “Io sono pazzesco”, da oggi su Spotify e su tutte le altre piattaforme musicali.

Nuovo esperimento musicale, dunque, per l’hair stylist dei vip, che lo scorso anno aveva spopolato con “Troppo Top”.

Il brano, che sarà presto accompagnato anche dal relativo video, sta già spopolando fra i più giovani e ad appena poche ore dalla messa online.

Nel videoclip vestito come un faraone, in un’atmosfera quasi magica, in compagnia di Nina Moric, ospite speciale che interpreterà Cleopatra.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata