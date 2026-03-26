Rosalía conquista l'Unipol Forum di Assago come una visione sospesa tra sacro e desiderio, tra disciplina e vertigine. Il pubblico milanese, 11.500 spettatori in un sold out totale, la accoglie come un'apparizione: immobile, scolpita nella luce, body bianco, tutù rosa, sulle punte come una ballerina uscita da un quadro impressionista. Attorno, un'orchestra di venti elementi disposta al centro del pubblico, in una buca a forma di croce, a suggellare la natura quasi liturgica del "Lux Tour". Poi il corpo si anima e il concerto prende fuoco.

Per due atti e dieci canzoni complessive, Rosalía domina la scena con una performance magnetica, potente, in equilibrio costante tra tensione spirituale e impulso carnale. Brani come "Divinize", "Mio Cristo piange diamanti" e la trascinante "Berghain" restituiscono tutta la forza di un progetto artistico ambizioso, colto e insieme popolare, capace di fondere flamenco, elettronica e suggestioni operistiche. Fino a quel momento, nulla lascia presagire quanto accadrà di lì a poco.

L'artista appare in pieno controllo, vocalmente impeccabile, scenicamente ipnotica. Ma poco dopo le 22, durante l'esecuzione di "De Madrugá", arrivano i primi segnali di difficoltà: qualche colpo di tosse, un'improvvisa perdita di energia. Il pubblico percepisce un cambiamento, seppur sottile. Rosalía prova a stringere i denti e andare avanti, ma il malessere si intensifica. Dopo una breve pausa, torna sul palco visibilmente provata e si rivolge al pubblico: «Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile. Non mi era mai capitato prima».

Si scusa più volte, spiegando di non essere in grado di proseguire: «Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio». È stata un'intossicazione alimentare a costringere l'artista catalana a interrompere definitivamente il concerto, lasciato incompiuto dopo i primi due atti. Tra gli applausi e il sostegno del pubblico, Rosalía ha abbandonato il palco, profondamente dispiaciuta.

(Unioneonline/D)

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