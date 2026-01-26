I numeri: 20% di spettatori in più tra abbonamenti e biglietti per il festival (to) be in jazz-I concerti aperitivo. L'Orchestra Jazz della Sardegna ha condiviso il palco con prestigiose guest star internazionali: il leggendario chitarrista Frank Gambale, la trombettista e cantante spagnola Andrea Motis, il cantante britannico-nigeriano Ola Onabulé e la cantante Karima, accompagnata da arrangiamenti natalizi firmati da Gabriele Comeglio.

Tra le grandi collaborazioni della big band sarda, che ha festeggiato i 35 anni di attività, anche il concerto-evento con i Bertas per il loro 60° compleanno al Teatro Comunale di Sassari che ha chiuso degnamente un 2025 iniziato con il Capodanno a Dorgali insieme al cantautore Max Gazzè.

Senza dimenticare che in estate l'Orchestra Jazz della Sardegna ha ricevuto il Candeliere d’oro speciale.

Risultati che non appagano l’Associazione Blue Note Orchestra / Orchestra Jazz della Sardegna già al lavoro per programmare gli eventi del 2026.

Primo appuntamento con un altro storico progetto “JazzOp” che tra marzo e aprile porterà l’OJS a chiudere nuove collaborazioni con grandi nomi del jazz nazionale e internazionale nel segno delle nuove produzioni e di progetti originali pensati per l’organico della big band sarda.

© Riproduzione riservata