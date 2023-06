Ad Olbia, in piazzetta Santa Croce, ritorna il festival “Sentieri Sonori”. Arrivata alla sua quinta edizione, la rassegna organizzata da “Mediterrarte” è da sempre una scoperta di sonorità da tutto il mondo; quest’anno le tappe del viaggio musicale passeranno i confini del Mediterraneo per arrivare fino in Brasile.

Tre serate di musica che partono il 30 giugno con l’artista Carol Mello: voce, chitarra e percussioni direttamente da San Paolo, la polistrumentista porta sul palco il suo suggestivo progetto “A-cor-da”, composto da brani originali e versioni riarrangiate di classici minori della tradizione brasiliana. Il primo luglio sarà la volta del Fabio Melis Trio, con il musicista di Sorso alle launeddas, Giannicola Spezzigu al basso e Simone Argiolas ad organetto e cajon. Melis, profondo conoscitore e ricercatore della musica tradizionale sarda, ha perfezionato lo studio delle launeddas con il maestro Luigi Lai; con i suoi progetti suona nei festival internazionali collaborando, di volta in volta, con artisti di chiara fama.

Il cartellone chiude il 2 luglio con lo strabiliante mix di suoni del Jamal Ouassini Ensemble Med. Grecia, Spagna, Sicilia, Maghreb; il collettivo porta in scena Jamal Ouassini, violino, voce e percussioni, Vaghelis Merkouris, liuto, bouzouki e canto, Alberto Capelli, chitarra flamenca e Yassin El Mahi, percussioni e voce, per un viaggio tra i colori del Mediterraneo. Il fine violinista, nato a Tangeri e ambasciatore della world music nel mondo, ha “prestato” i suoi suoni ad artisti come Battiato e Moni Ovadia: nel 2003 ha ricevuto il premio speciale CICT UNESCO per l’opera “Incontro”, "per aver favorito con la musica il dialogo tra culture del mediterraneo”. I concerti, ingresso gratuito, avranno inizio alle 21.15.

