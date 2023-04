IMarciapiede strappano il primo pass per la Olbia Arena vincendo la prima serata del contest per artisti emergenti del Red Valley Festival.

Durante la settima edizione della manifestazione, che si terrà dal 12 al 15 agosto a Olbia, il duo pop sassarese formato da Emanuele Usai e Gabriele Loi potrà calcare lo stesso palcoscenico sul quale si esibiranno Black Eyed Peas e Articolo 31, Lazza e Guè, Tananai e i Pinguini Tattici Nucleari, solo per citare alcuni dei “big” del 2023.

«Una grande opportunità», come l’hanno definita essi stessi dopo la proclamazione del vincitore ad opera del conduttore della serata Tommy Rossi, proclamazione avvenuta ieri a tarda notte al The Wall di Olbia, dove si è svolta la gara alla quale hanno partecipato altri 7 finalisti, ovvero Toy Hammer, Valucre, Giulio, Najma, The Shot, Young Met e Valak.

La giuria composta da tre giornalisti di alcune testate fra le quali L’Unione Sarda e dai musicisti Tore Fazzi e Francesco Piu ha voluto premiare l’originalità del progetto de IMarciapiede, che attendono ora l’altro vincitore del contest tra altri 8 finalisti, che si sfideranno, sempre al The Wall, il prossimo 5 maggio, a caccia del secondo e ultimo fortunato biglietto per la Olbia Arena.

