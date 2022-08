Disavventura (a lieto fine) per Ilary Blasi.

Il suo amato gatto Sphynx, Alfio, si è smarrito sul litorale di Sabaudia.

Sui social la conduttrice tv aveva lanciato l’appello per il ritrovamento, e dopo un paio d’ore le è arrivata la bella notizia: “Grazie a tutti – ha scritto poi in un aggiornamento a beneficio dei follower –. Alfio è stato trovato. In particolare voglio ringraziare la dottoressa Sangiorgio e la signora Alessandra”.

La presentatrice dell’Isola dei famosi, che in questi giorni è in vacanza in Croazia con la più piccola delle sue figlie, Isabel, ha già un felino della stessa razza, particolare per essere originata da una naturale mutazione del gatto domestico e per il fatto di non presentare alcun pelo sul suo mantello.

(Unioneonline/D)

