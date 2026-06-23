Alghero si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti di punta dell’estate 2026. Dal 17 al 19 luglio il Lido di San Giovanni ospiterà Beach Like a Deejay, il tour estivo di Radio Deejay che porterà nella Riviera del Corallo tre giornate a ingresso gratuito dedicate a musica, sport, spettacolo e intrattenimento. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, entra nel calendario di Alghero Experience e rappresenta una delle principali vetrine promozionali della stagione estiva, con migliaia di visitatori attesi e una forte esposizione mediatica a livello nazionale. La presenza dell’emittente inizierà però già da lunedì 13 luglio.

Fino a venerdì 17, infatti, “Deejay Chiama Italia” andrà in onda in diretta da Alghero con Linus, Nicola Savino e Matteo Curti, offrendo alla città una settimana di collegamenti radiofonici, contenuti web e social destinati a raggiungere milioni di ascoltatori. Il cuore della manifestazione sarà nel weekend. Venerdì 17 luglio, dalle 21, il palco sarà affidato a Radio m2o con una serata di dj set e musica elettronica. Sabato 18 luglio, sempre dalle 21, spazio invece a Radio Deejay, con gli speaker dell’emittente e gli artisti che saranno annunciati nelle prossime settimane. Durante il giorno il Lido di San Giovanni si trasformerà in un grande villaggio dedicato allo sport e al benessere. Sabato e domenica, a partire dalle 7.30, sarà possibile partecipare gratuitamente a sessioni di fitness, risveglio muscolare, mobilità, allenamenti a corpo libero, aquafan e power training. Non mancheranno tornei e attività di beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, calcio balilla e discipline acquatiche come sup elettrico, acqua scooter e water board. Gli speaker di Radio Deejay animeranno inoltre il villaggio con giochi, intrattenimento e aperitivi musicali. La manifestazione si concluderà domenica al tramonto con il dj set finale di Radio Deejay. <Beach Like a Deejay rappresenta molto più di un grande evento di spettacolo. Per Alghero significa entrare per settimane nelle case di milioni di italiani attraverso uno dei network radiofonici più seguiti del Paese - sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu - con una visibilità straordinaria che contribuisce a rafforzare il posizionamento della nostra destinazione sui mercati turistici nazionali. La presenza di Radio Deejay e dei suoi protagonisti conferma la capacità di Alghero di attrarre appuntamenti di altissimo profilo e si inserisce nella strategia di promozione portata avanti insieme all’Amministrazione comunale>. Per partecipare alle attività fitness sarà necessario prenotarsi gratuitamente all’Info Point Deejay allestito nel village dell’evento. Tutti gli iscritti riceveranno in omaggio una speciale Deejay Bag.

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