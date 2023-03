«Puoi alzare un po’ il volume?».

Comincia così il simpatico siparietto condiviso da Tananai sui social.

Il cantante arrivato quinto al Festival di Sanremo con la bellissima «Tango» era in taxi quando in radio è passata proprio la sua canzone.



A quel punto ha attaccato bottone con il tassista che evidentemente non lo ha riconosciuto. «Mi piace questa canzone», gli dice il conducente. «Anche a me, mi fa piacere che abbiamo gli stessi gusti». «Hai seguito il Festival?», gli chiede il tassista. E Tananai non resiste: «Sì sì, l'ho seguito». Quindi la rivelazione: «Anzi, in realtà c’ero».

«Sono il nipote di Biagio Antonacci», aggiunge, scherzando su una fake news che gira sul suo conto.

