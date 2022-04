Sono il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy. La band si è formata infatti nel 1981, immediatamente dopo la prematura scomparsa di Bob Marley, e ha preso proprio il nome di una sua canzone. Gli Africa Unite saranno il piatto forte della Festa del 1° Maggio che si svolgerà ai Giardini Pubblici di Sassari. Guest star di un calendario che propone anche arte e dibattiti, organizzato da Comitato Primo Maggio, Acli, Endas, Uisp, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Sassari.

Il gruppo creato da Bunna e Madaski propone una formazione di ben otto elementi. Sterminato il repertorio accumulato in 40 anni di carriera che hanno trovato ulteriore riconoscimento persino su uno speciale andato in onda su Sky Arte. Dal primo album “Mjekrari” all'ultimo “People Pie”. Da ricordare che nel 2013 erano sul palco di Roma per la più celebre Festa del 1° Maggio in Italia.

La due giorni di festa inizierà sabato 30 aprile con concerti e dj set, performance artistiche, street food, animazione per i bambini, convegni, sport.

Sabato si esibirà il rapper Tredici Pietro, il venticinquenne rapper bolognese figlio di Gianni Morandi. Nel giugno 2018 ha pubblicato il primo singolo "Pizza e Fichi" che da subito ha attirato le attenzioni del grande pubblico. L'anno scorso è uscito "X Questa Notte" progetto con sette brani prodotti da Andry The Hitmaker.

