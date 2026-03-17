Un acclamato sassofonista della scena europea, e tre esperti jazzisti sardi a supportarlo: giovedì 19 il Bflat di Cagliari aprirà le sue porte per uno speciale evento con il live del quartetto di Luca Teodor Stoll, celebre nome alla sua primissima volta nell'Isola. Dalle 21:30, sul palco del jazz club di via del Pozzetto 9, il musicista sarà accompagnato da Giorgio Crobu alla chitarra, Nicola Muresu al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria.

Affondando le radici nella grande tradizione statunitense del jazz, i richiami del progetto in scena andranno da Lester Young e Coleman Hawkins fino a Ben Webster, rileggendo musiche e autori con un linguaggio moderno, dinamico e vibrante. Una visione raffinata e contemporanea del jazz classico, nella quale interplay, swing e profondità timbrica si fonderanno in una forte identità espressiva.

Stoll, notevole interprete del genere da questo lato dell'Atlantico, porterà al Bflat le sue sonorità calde e avvolgenti con impeccabilità tecnica, ricca di sfumature e dotta sul passato, ma priva di nostalgia e in costante tensione verso l'attuale. Ad affiancare il suo sax tenore l'oristanese Crobu, residente in Germania e con una carriera dal prestigio internazionale, già collaboratore di Buddy De Franco, Harry Edison, Bob Mintzer e altri ancora. Così come importante sarà il supporto di Muresu e Sicbaldi, musicisti dalla grande esperienza, precisione e sensibilità, considerati a tutti gli effetti due colonne portanti del jazz isolano.

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