Doppio spettacolo domani a Sassari nel chiostro della Chiessa di Santa Maria di Betlem. inizio alle 20 con il concerto del pianista Antonio Soria. Istantanee musicali che rappresentano un purissimo distillato d’estro e talento tanto da caratterizzarsi in quella che appare come “La sfumature sublime”, percorso che lungo due secoli di virtuosismi e bellezza traversa il Romanticismo e si spinge sino al modernismo.

Alle 21.15 spazio a "Corpi in ascolto: voci dalla Palestina", un insieme in cui la Compagnia Danza Estemporada Interpreta uno spettacolo intenso e coinvolgente in cui il movimento diventa linguaggio universale per raccontare storie di resistenza, dolore e speranza. Ad accompagnare il tutto le parole di Luana Farina Martinelli, un reading poetico in cui la voce darà corpo alla Questione palestinese, intrecciando versi e testimonianze in un atto di ascolto profondo e necessario.

Domani la conclusione del 1° festival culturale e letterario City&City, organizzato dall’Associazione Culturale “City&City” e realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio IAA di Sassari attraverso il network Salude & Trigu.

