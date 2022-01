Dopo quasi 12 anni dalla riapertura, il Teatro Massimo di Cagliari scrive una nuova pagina della sua storia.

Una pagina a colori sfavillanti che porta la firma di Cedac, la stagione della grande prosa nell'Isola che realizza anche il circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo con il presidente Antono Cabiddu e la direttrice artistica Valeria Ciabattoni, e Jazz in Sardegna: sono i gestori che hanno vinto la gara bandita dal Comune di Cagliari per occuparsi di uno dei più importanti teatri dell'Isola.

Lo spettacolo inaugurale non poteva essere più azzeccato visto che la sala di Via De Magistris è stata invasa da un pubblico di giovani, che ha decretato il sold out, accorso in gran numero per acclamare Valerio Lundini, 35enne romano capace di riempire qualsiasi spazio dal Nord al Sud dello Stivale, Isole comprese.

Nel pieno di una pandemia insidiosa, con tanti casi di contagi seppure a detta degli esperti molto meno virulenti, si può dire che il teatro, in generale, sia uno dei luoghi più sicuri.

Le precauzioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico prevedono l'ingresso con il green pass rafforzato e l'obbligo di mascherina FFP2 per tutta la permanenza all'interno della struttura.

Pur di garantire la massima sicurezza, è stato altresì sacrificato, sull'altare della fruizione culturale senza preoccupazioni, il consumo di cibo e bevande nei punti ristoro dei teatri, dei cinema, della sale da concerto e delle strutture assimilate.

Praticamente si entra vaccinati, con la mascherina FFP2 indossata, quella che protegge al 98%, e si esce senza mai toglierla: possibilità di contagio, praticamente, inesistente.

La platea gremita (foto L.P.)

Sulla base di queste certezze e grazie ad una programmazione eccellente, il trittico inaugurale, con anche Carmen Consoli e l'etoile della danza Sergio Bernal, proposto da ieri fino al 9 gennaio al Teatro Massimo dalla rinnovata governance, lascia intravvedere una situazione vicina al tutto esaurito per ogni data prevista: il pubblico è felice e i dati Siae per lo spettacolo di Lundini parlano chiaro.

E nei prossimi giorni Cedac e Jazz in Sardegna annunciano un incontro per illustrare i progetti futuri.

Per ora buona la prima, la seconda e la terza promettono molto bene.

L.P.

