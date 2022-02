Uscirà il 22 febbraio il nuovo singolo degli Istentales con la partecipazione di Elio de Le Storie Tese e i Tenores di Neoneli.

Il brano, dal titolo “O Sardigna”, è un inno d’amore per l’Isola con riferimenti al popolo fiero e a storia, tradizione e cultura. Elio – che è cittadino onorario di Orune e Neoneli – canterà in limba.

“O Sardigna istimada das su coro a sa zente; Para semper su fronte e non t'arrendas mai; Ses s'orgogliu balente de una terra galana; Zente firma e leale chi non traichiti mai. O Sardigna sovrana sese in mesu e su mare; In sar feminas nostras podes sempes contare; Sun chircande dae meda de ti fachere dannu; Ma tue semper gherrera mustras s'atteru fiancu” recita la prima strofa.

Gli Istentales sono composti da Gigi Sanna (voce), Luca Floris (batteria) e Sandro Canova (basso).

